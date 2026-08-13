"Двое родителей - двое детей": Лукашенко поставил задачу по стимулированию рождаемости

"Двое родителей - двое детей" - формула, которую на совещании с Совмином озвучил Президент и которая действительно может дать результат. Скажем больше: если говорить о продолжении, развитии нации, то такая формула - это вообще как программа-минимум. Но даже ей, к сожалению, далеко не все готовы следовать.

Решение о продлении рода, безусловно, должно быть осознанным. И чтобы принять такое решение, молодые семьи перебирают большое количество нюансов, взвешивают свои желания и возможности. Для многих именно денежный вопрос остается самым волнующим. Вот чтобы переломить ситуацию, правительство и предложило немного обновить систему поддержки. Позиция Президента: главное - правильно оценить будущий эффект.

Главный вопрос - эффективность мер

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко:

"Есть ли гарантия, что расширение финансовых стимулов действительно придаст импульс рождаемости? Что показывает мировой опыт? Даст ли мощная господдержка эффект на долгосрочную перспективу (от пяти и больше лет)? Как это скажется на бюджете и экономике страны? Мы сейчас можем сколько угодно с кого-то брать деньги, вкладывать их в будущую рождаемость, а в два раза детишек будет рождаться меньше. Кого финансируем?"

Итак, эффективность - ключевой вопрос при внедрении дополнительных мер поддержки.

Семейный капитал: цифры и возможности

В Беларуси уже есть опыт обновления системы: с 2015 года действует "семейный капитал". Это безналичные денежные средства, которые предоставляются при рождении, а также усыновлении, удочерении третьего либо последующего ребенка. В общем, хороший способ поддержать многодетных и мотивировать граждан, чтобы таких семей становилось все больше.

Приведем конкретные цифры. Сумма капитала обновляется ежегодно, на сегодня это более 35 тыс. рублей! Открыто уже больше 155 тыс. депозитных счетов. Принято больше 100 тыс. решений о досрочном использовании капитала - да, такая опция тоже есть.

Кстати, такая возможность появилась несколько лет назад и сразу стала пользоваться популярностью. Многие, не дожидаясь 18-летия ребенка, направляют средства на строительство или реконструкцию жилья - это ведь тоже комфорт и качество жизни подрастающего поколения. Но вернемся к главному - эффективность таких мер.

Беларусь - страна семейных ценностей

Беларусь - страна семейных ценностей. И тут, что называется, не словом, а делом. Система мер поддержки очень широкая. Помимо семейного капитала, ежемесячных выплат, нужно отметить еще пособия при рождении детей. За первого ребенка - 10 бюджетов прожиточного минимума, за второго и последующих - уже 14 БПМ.

А еще трудовые гарантии для родителей, которые касаются продления контракта или выбора дат отпуска. В общем, в любом случае интересы семей - под защитой государства. Внимание постоянное: тут отметим еще и проект "Бацькава кашуля", который запустили в самом начале этого лета.

Да, оно пролетело незаметно, скоро в школу. И тут тоже есть поддержка. Многодетным семьям выплачивается единовременная материальная помощь к новому учебному году. Перечислять можно еще долго. Примеров мы привели вполне достаточно. Так что обновление, даже повышение пособий, станет лишь дополнением к уже существующей системе. Ожидать ли в стране беби-бума, покажет время.