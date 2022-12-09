Двое белорусов обманули поставщиков арбузов на 2,7 млн российских рублей

Белорус и его подельница, получив всю партию на общую сумму более 2,7 млн российских рублей, продали арбузы на рынке дешевле себестоимости. Вырученные деньги потратили на личные нужды и перестали выходить на связь с поставщиками, которые в итоге обратились в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Алексей Якимчик, начальник ОБЭП Ленинского РУВД Г. Минска