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Двое белорусов обманули поставщиков арбузов на 2,7 млн российских рублей
Двое белорусов по-крупному развели поставщиков фруктов. Оперативники столичного БЭП задержали минчанина и его сообщницу, которые завладели большой партией товара и не собирались за него платить. Установлено, что злоумышленники через интернет нашли трех российских поставщиков, у которых договорились купить в сумме 150 тонн арбузов с отсрочкой платежа. Полностью рассчитаться обещали после реализации товара в Минске.
Белорус и его подельница, получив всю партию на общую сумму более 2,7 млн российских рублей, продали арбузы на рынке дешевле себестоимости. Вырученные деньги потратили на личные нужды и перестали выходить на связь с поставщиками, которые в итоге обратились в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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