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Двое граждан Ирака, пострадавших от польских силовиков, восстанавливаются в Каменецкой больнице после операции

Двое граждан Ирака, пострадавших от издевательств польских силовиков, восстанавливаются в Каменецкой больнице после операции. По заверению медиков, на реабилитацию им потребуется полтора-два месяца. Так оказалось, что один из пострадавших - журналист, говорит, в силу профессии на родине видел много жесткости, но понимает - там война. А здесь, в Европе, в Польше, где все заявляют о мире и безопасности, столько злобы, и так страшно. Напомним, накануне рассказывали и показывали, как поляки устраивают облаву и избивают беженцев. Группу из 12-ти человек, среди которых было пятеро детей, силой заставили перейти на территорию Беларуси. У двоих мужчин были переломы.

Помощь белорусских медиков

Несмотря на тяжелые травмы, этих людей привезли к границе и выбросили из машин, а уже белорусские пограничники, обнаружив беженцев, накормили их, оказали помощь и вызвали медиков.

Как рассказывали сами беженцы, одного из них польские военные били металлической дубинкой. Как известно, подобные спецсредства использует полицейский спецназ Польши. Очевидно, политика соседней страны в отношении людей, которые ищут защиты, опирается на жесткие методы. Причем с каждым разом агрессии все больше.

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