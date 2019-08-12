Двое грибников заблудились в лесах Минской области в эти выходные

На поиски любителей тихой охоты выезжали бригады спасателей. Один мужчина потерялся в лесу недалеко от деревни Боровец Крупского района. Он отправился по грибы накануне в 8 утра. В 2 часа он самостоятельно вышел из лесу на звук сигнального прибора. В тот же день логойские спасатели также искали любителя тихой охоты. Ближе к обеду мужчина самостоятельно вышел из лесу. Медицинская помощь грибникам не понадобилась.



Кроме того, если вы не уверены в местности, специалисты советуют не отправляться в лес одному и сообщить родственникам или знакомым о своем маршруте и времени возвращения из лесу.