Двое мужчин пытались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу

Лидские пограничники пресекли попытку нарушения границы с применением беспилотника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственныйпограничныйкомитет.

Инцидент произошел ночью 18 августа. Лидские пограничники задержали двух граждан Беларуси в Городище Вороновского района. "Мужчины собирались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи", - пояснили в ведомстве. Начат административный процесс.

Как пояснили в ГПК, это уже третий инцидент на границе с Литвой с начала августа, связанный с незаконным применением беспилотных летальных аппаратов.

В ГПК напомнили, что запрещено использование и (или) владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы. Штраф за невыполнение правил использования беспилотников в погранполосе достигает 50 базовых величин (1 БВ - Br37), в пограничной зоне - 20 базовых величин.