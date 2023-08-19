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Двое мужчин пытались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу
Лидские пограничники пресекли попытку нарушения границы с применением беспилотника, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственныйпограничныйкомитет.
Инцидент произошел ночью 18 августа. Лидские пограничники задержали двух граждан Беларуси в Городище Вороновского района. "Мужчины собирались запустить беспилотник через белорусско-литовскую границу. На месте задержания обнаружен беспилотный летательный аппарат, комплектующие к нему, а также средства радиосвязи", - пояснили в ведомстве. Начат административный процесс.
Как пояснили в ГПК, это уже третий инцидент на границе с Литвой с начала августа, связанный с незаконным применением беспилотных летальных аппаратов.
В ГПК напомнили, что запрещено использование и (или) владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы. Штраф за невыполнение правил использования беспилотников в погранполосе достигает 50 базовых величин (1 БВ - Br37), в пограничной зоне - 20 базовых величин.
Фото:Вадим Ахметов © URA.RU
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