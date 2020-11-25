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Двое мужчин вырвали из рук девушки государственный флаг Беларуси
Оскорбления - это только малая часть. "Мирные" намерения четко прослеживаются на этом видео. Правда, для тех, кто несет такую, с позволения сказать, позицию, подходит несколько другое слово – асоциальные элементы. На видео двое архаровцев вцепились в девушку, которая несла государственный флаг Беларуси, и вырвали его из рук.
Нетрудно догадаться, какие перемены у этих стражей революции в голове, если вот так они могут поступить со слабым полом. Нет слов.
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