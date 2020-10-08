Двое мужчин задержанны по подозрению в отношении к массовым беспорядкам

Двое мужчин, задержанных по подозрению в отношении к массовым беспорядкам, обратились к белорусам с советом воздержаться от экстремистских действий. Еще недавно, поддавшись призывам некоторых телеграм-каналов, они писали, что надо использовать коктейли Молотова, камни и машины для блокировки движения. При этом сам участник чата ни в одном из протестов не участвовал.



Деанонимизация сотрудников милиции и их родственников - дело рук другого участника чата. Каким образом информация с личными данными, а это не только адрес, но и данные паспорта, попадали в руки задержанного - сейчас уточняется.



По информации МВД, оба задержанных - минчане 1991 и 1973 годов рождения, не судимы, на сегодня признаны подозреваемыми по уголовному делу о массовых беспорядках. Статья 293 предполагает и участие, и организацию, и обучение.



