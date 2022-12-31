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Подростки провалились под лед в Минске
Двое подростков провалились под лед в Минске. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Инцидент произошел по ул. Райниса, 1. Уточняется, что несовершеннолетние провалились под лед на Слепянской водной системе. Сотрудники МЧС и работники ППС РУВД в десяти метрах от берега извлекли из полыньи одного парня, второго юношу достали в бессознательном состоянии.
Молодые люди доставлены в медучреждение. Один госпитализирован с переохлаждением, второго парня привели в чувства после состояния утопления.
Фото: minsknews.by
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