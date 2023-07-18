Двое жителей Могилева решили обмануть автомат с игрушками, как итог - уголовное дело за кражу

Любопытные и благородные – так можно назвать двоих жителей Могилеве, которые получили уголовку за кражу. Все дело в том, как рассказывает один из телеграм-каналов, что мужчины решили провести необычный эксперимент в местном торговом центре. К слову, они же там и работают. Перебрав с алкоголем, напарники хотели узнать, можно ли достать игрушки из игрового автомата, если его перевернуть. Сил на это хватило, а ума подумать о последствиях, судя по всему, нет. Но нужно отметить, что фигуранты оказались мужчинами благородными, и добытые трофеи на утро раздарили кассирам этого же центра. Только владелец автомата щедрый жест не оценил и все же написал заявление в милицию.