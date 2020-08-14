Двоих латышей не пустили в Беларусь на основании статьи закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси"

Двое подозрительных латышей 27 и 45 лет привлекли внимание белорусских пограничников во время оформления пассажиров рейса Лондон - Минск. После разбирательств их не пустили в нашу страну на основании статьи 30-го закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси". Один из путешественников сообщил, что приехал в Беларусь отдохнуть, но, где именно, еще не решил. А второй - по работе, однако созвониться с партнером не смог - для связи у него был записан номер латвийского оператора.



С собой у гостей была крупная сумма - 15 тысяч долларов. Кроме того, у бизнесмена была на теле татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Помимо этого, в телефонах мужчин было телеграм-сообщество из 5 человек - двоих латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь. У гостя, который ехал, якобы на отдых, в телефоне нашли фото растущей конопли и изображения, где он курит самокрутки.