Двоих рыбаков спасли в Смолевичском районе

Двое рыбаков спасены в Смолевичском районе. Спасателей вызвал очевидец, который живет недалеко от водохранилища, он услышал голоса и крик о помощи.

На место оперативно прибыли специалисты. В 200 метрах от берега в полынье находились двое мужчин, они были обессилены и едва держались на поверхности. Хрупкий лед не позволял приблизиться к пострадавшим - спасатели и специалисты ОСВОД действовали быстро и слаженно, по определенному алгоритму: экипировка, лестницы, спасательная доска помогли достать людей из воды. С диагнозом "общее переохлаждение" мужчины госпитализированы.

Спасатели напоминают: рыбалка и выход на непрочный лед могут стоить жизни. Относительно безопасным считается ледяная поверхность толщиной не менее 7-10 сантиметров. К трагедии могут привести и игры детей на льду. Отпускать их одних на водоемы запрещено.