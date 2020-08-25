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Дворец детей и молодежи открыл 55-й cезон
Минский дворец детей и молодежи открыл 55-й сезон и предлагает более 800 творческих групп - от декоративно-прикладного искусства, подготовки первоклассников до робототехники, программирования и 3D-моделирования. Можно в этом году записаться в секции и онлайн. Первые занятия в кружках начнутся 10 сентября. Дворец детей и молодежи примет около 8 тысяч воспитанников.
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