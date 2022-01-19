3.73 BYN
Дворец Независимости открыл сезон экскурсий-2022
Поближе ознакомиться с символом суверенитета отправились представители Министерства образования и слушатели Академии управления при Президенте. Дворец - место гордости белорусов. Его возвели за 30 месяцев вместо 58 запланированных. Он на 90 % выполнен белорусскими мастерами из отечественных материалов. В оформлении используется национальный орнамент: белорусские узоры можно заметить в художественной росписи стен и потолков, в мозаике, металле и мраморе. Первых высоких гостей Дворец принял в октябре 2013 года. Здание пусть и одно из самых молодых среди административных, но уже с мировой славой. Гостям представили зал, где состоялся 15-часовой саммит "нормандской четверки". В Каминном зале (здесь проводятся международные встречи) глава государства не раз давал интервью иностранным СМИ.
Рад увидеть, что умеют наши белорусские мастера. Нам рассказала Наталья Эйсмонт, что это все сделано руками белорусских художников, я впечатлен.
Для гостей открыл двери и универсальный зал. Он выполнен в форме амфитеатра. Здесь Президент встречается с представителями СМИ. В Большом зале переговоров проходят важнейшие мероприятия внутренней повестки. Он покорил посетителей декоративной росписью, мозаикой и венецианской штукатуркой. Традиция гостей - фото в зале госнаград. Именно здесь лучшие люди страны получают награды из рук главы государства.
Больше всего мне запомнилось детское фото Президента, потому что раньше я никогда его не видела в таком образе. Это еще больше приближает тебя к главе государства.Татьяна Якубович, председатель профсоюза работников образования и науки:
Это лицо нашей страны. Здесь проходят важные встречи, международные делегации и решаются самые главные вопросы внешней и внутренней политики, национальной безопасности, социально-экономического развития нашей страны.
Экскурсии по Дворцу Независимости стали традицией. Чтобы лично прогуляться по залам самого статусного здания государства, нужно предварительно подать заявку на официальном интернет-портале Президента. Там же есть возможность пройти виртуальный тур.