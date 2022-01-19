Дворец Независимости открыл сезон экскурсий-2022

Поближе ознакомиться с символом суверенитета отправились представители Министерства образования и слушатели Академии управления при Президенте. Дворец - место гордости белорусов. Его возвели за 30 месяцев вместо 58 запланированных. Он на 90 % выполнен белорусскими мастерами из отечественных материалов. В оформлении используется национальный орнамент: белорусские узоры можно заметить в художественной росписи стен и потолков, в мозаике, металле и мраморе. Первых высоких гостей Дворец принял в октябре 2013 года. Здание пусть и одно из самых молодых среди административных, но уже с мировой славой. Гостям представили зал, где состоялся 15-часовой саммит "нормандской четверки". В Каминном зале (здесь проводятся международные встречи) глава государства не раз давал интервью иностранным СМИ.