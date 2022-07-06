Дворец Независимости посетили белорусские следователи

Гости своими глазами увидели залы, где вершатся государственные дела, проходят встречи при участии главы государства, а также торжественные церемонии. Работников Следственного комитета впечатлили архитектурные решения и убранства, над которыми работали белорусские мастера. Каждый зал восхищает своей атмосферой и неповторяющейся стилистикой. Это самое молодое административное здание, но уже с историей. Здесь решался и украинский конфликт при участии "нормандской четверки", проходили важнейшие для страны встречи. Здесь же не раз глава государства давал резонансные интервью журналистам известных зарубежных изданий. Гости на эмоции не поскупились. Кстати, приходили даже семьями. Все-таки увидеть здание, которое олицетворяет суверенитет и независимость, особенно в Год исторической памяти, полезно, особенно молодежи.