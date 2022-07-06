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Дворец Независимости посетили белорусские следователи

Гости своими глазами увидели залы, где вершатся государственные дела, проходят встречи при участии главы государства, а также торжественные церемонии. Работников Следственного комитета впечатлили архитектурные решения и убранства, над которыми работали белорусские мастера. Каждый зал восхищает своей атмосферой и неповторяющейся стилистикой. Это самое молодое административное здание, но уже с историей. Здесь решался и украинский конфликт при участии "нормандской четверки", проходили важнейшие для страны встречи. Здесь же не раз глава государства давал резонансные интервью журналистам известных зарубежных изданий. Гости на эмоции не поскупились. Кстати, приходили даже семьями. Все-таки увидеть здание, которое олицетворяет суверенитет и независимость, особенно в Год исторической памяти, полезно, особенно молодежи.

Для каждого гражданина Республики Беларусь главное - его родина, его страна, я уже не говорю о сердце родины, о Дворце Независимости, где принимаются знаковые решения государства.
Анатолий Васильев, зампредседателя Следственного комитета Беларуси
Здесь очень величественно и красиво. Очень давно хотела здесь побывать, понимать, что ощущает наш глава государства, когда думает о нас, принимает все значимые решения.
Светлана Лавринович, главный инспектор по особым поручениям организационно-контрольного управления центрального аппарата СК Беларуси
Посещение Дворца Независимости - это большая честь и уникальная возможность посмотреть достижения многих талантливых белорусов, посетить места, где принимаются судьбоносные решения для укрепления независимости и суверенитета нашего государства.
Александр Воронько, старший следователь по особо важным делам центрального аппарата Следственного комитета Беларуси

Дворец Независимости – культурное достояние всей белорусской нации. Его залы открыты для экскурсий в установленное время по распоряжению главы государства.

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