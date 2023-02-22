Дворец Независимости посетили экскурсанты факультета Генштаба ВС

Накануне Дня защитников Отечества и 105-летия Вооруженных Сил Беларуси во Дворце Независимости прошла экскурсия. Гостями стали слушатели и профессорско-преподавательский состав факультета Генерального штаба ВС (в том числе из Казахстана), а также члены их семей, сообщает БелТА.

Участники экскурсии с большим интересом выслушали рассказ об истории создания дворца, во время которого было подчеркнуто: он никогда не рассматривался как некая обособленная структура. С самого начала дворец был вписан в концепцию минского патриотического квартала, куда входят и площадь Государственного флага, и музей истории Великой Отечественной войны. Венчает этот комплекс, придает ему завершенный вид и глобальное значение именно Дворец Независимости.

Этим объектом по праву может гордиться любой белорус. Главным требованием Президента при возведении здания, которое неукоснительно соблюдалось на всех этапах, было то, что дворец должен быть сделан белорусами и из белорусского. Разумеется, некоторые материалы, которых попросту нет в нашей стране (к примеру, мрамор), завозились из-за границы. Но это было вынужденное исключение, а вовсе не общее правило. В итоге Дворец Независимости стал великолепным воплощением того, на что способны белорусы.

"Величественное здание, большая площадка, чтобы принять гостей из различных стран мира, провести встречи, в том числе международные. Очень много сделано, красивые материалы, много сил вложили наши белорусские художники, мастера. Все сделано на высшем уровне. Думаю, мы хорошо смотримся на фоне ряда стран, а в некоторых моментах на голову выше, - поделился впечатлениями слушатель факультета Генштаба подполковник Денис Свирко. - Я считаю, что очень важно, чтобы каждый гражданин Беларуси мог посетить дворец, посмотреть, как работают высшие должностные лица".

"Здесь проходят важнейшие события, принимаются политические решения. Побывать здесь многого стоит, - подчеркнул Михаил Садыков, слушатель факультета Генштаба. - Красивое здание. Здесь воссоздана атмосфера нашей страны, мира и созидания, которым посвящен этот год в Беларуси. Это уникальное архитектурное сооружение".

Традиционно после осмотра самой большой церемониальной площадки в стране - Зала торжественных церемоний - участники экскурсии перешли в Зеленый зал, запомнившийся в истории как зал проведения переговоров "нормандской четверки" по мирному урегулированию в Украине в 2015 году. На протяжении всего времени, пока Дворец Независимости открыт для экскурсий, гостей приглашают сюда, рассказывая о важном событии мирового уровня, итогом которого стали Минские соглашения. Любопытно, как с течением времени история о тех переговорах дополняется новыми подробностями и не известными ранее деталями. Если поначалу обсуждались в основном организационные моменты, сами соглашения и их выполнение, то недавно были оглашены скрытые ранее мотивы некоторых зарубежных лидеров - участников той встречи в Минске. В этой сложной, меняющейся обстановке позиция Беларуси была и остается неизменной - наша страна выступает за мирное урегулирование, была и остается площадкой для мирных инициатив. И сейчас, как и в 2015-м, готова сделать все, чтобы состоялись переговоры о мире.

Полковник Василий Макарушко, начальник цикла оперативного искусства факультета Генштаба, обратил внимание, что сегодня очень сложная обстановка, бытуют различные мнения о нашей стране и Президенте Беларуси в частности. "Для того, чтобы увидеть атмосферу, в которой принимаются государственные решения, необходимо побывать здесь, понять, почему Президент принимает такие решения, где он работает, кто его окружает. Дворец дает ясную и полную картину", - подчеркнул он.

Его супруга Ольга, которая работает в Большом театре оперы и балета, была уверена, что после красивых интерьеров и разнообразной сценографии театра ее сложно удивить. "Но здесь, конечно, потрясающе", - с восхищением отметила она.

"До сих пор поражаюсь нашей высокой культуре, мастерству наших архитекторов, строителей. Чтобы создать такую красоту, надо действительно обладать высоким искусством, огромными знаниями и, конечно, любить нашу страну, - сказал начальник кафедры технического и тылового обеспечения факультета Генштаба Военной академии Олег Ивчик. - Дворец является одним из доказательств, что наше государство состоялось. Есть что передать нашим детям, внукам, правнукам, потому что это построено на века, и есть что защищать нам. И мы готовы защитить все достояния нашей республики".

Факультет Генерального штаба Вооруженных Сил является структурным подразделением Военной академии, осуществляющим подготовку офицеров для Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций. За время деятельности факультета на оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом уровнях подготовлено почти 3 тыс. слушателей, в том числе представителей иностранных государств. Обучение в разное время проходили военнослужащие из Азербайджана, Армении, Казахстана, Китая, Ливии, Туркменистана и Узбекистана. Более 20 человек - это высшие должностные лица различных силовых структур дружественных стран, 11 слушателей - генералы, еще 12 - получили это звание после окончания Военной академии.