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Дворец Независимости посетили сотрудники Белтаможсервиса и слушатели Академии управления при Президенте

Традиционная экскурсия состоялась сегодня во Дворце Независимости. Самое статусное здание государства посетили сотрудники Белтаможсервиса и слушатели Академии управления при Президенте. Знакомство с символом суверенитета началось с Зала торжественных церемоний - он является самым большим в стране. Его высота 18 метров и площадь 3,5 тысячи квадратов. Здесь проходят рождественские балы, а также состоялась инаугурация Президента. По маршруту гостей - знаменитый зал, где в ночь с 11 на 12 февраля совещалась "нормандская четверка" по вопросам урегулирования ситуации в Украине.

Под впечатлением оставил посетителей зал, где глава государства выступает перед представителями СМИ. Он выполнен в форме амфитеатра. Центральное место в интерьере занимает символ государственности - Герб Республики Беларусь, выполненный в мозаичной технике.



В Большом зале переговоров проходят важнейшие мероприятия внутренней повестки. В Зале государственных наград лучшие люди страны получают награды их рук Президента - это самое значимое место во дворце. 32 мраморные колонны, размещенные вдоль стен, символизируют роту почетного караула. Зал украшен мозаичными панно с изображением государственной символики и высших государственных наград страны. Фотографировать разрешается. Это стало уже хорошей традицией среди посетителей экскурсии.

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