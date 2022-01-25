Дворец Независимости посетили сотрудники Белтаможсервиса и слушатели Академии управления при Президенте

Традиционная экскурсия состоялась сегодня во Дворце Независимости. Самое статусное здание государства посетили сотрудники Белтаможсервиса и слушатели Академии управления при Президенте. Знакомство с символом суверенитета началось с Зала торжественных церемоний - он является самым большим в стране. Его высота 18 метров и площадь 3,5 тысячи квадратов. Здесь проходят рождественские балы, а также состоялась инаугурация Президента. По маршруту гостей - знаменитый зал, где в ночь с 11 на 12 февраля совещалась "нормандская четверка" по вопросам урегулирования ситуации в Украине.



Под впечатлением оставил посетителей зал, где глава государства выступает перед представителями СМИ. Он выполнен в форме амфитеатра. Центральное место в интерьере занимает символ государственности - Герб Республики Беларусь, выполненный в мозаичной технике.