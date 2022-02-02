Дворец Независимости посетили студенты Витебского медуниверситета

Дворец Независимости сегодня открыл свои двери для студентов и сотрудников Витебского медуниверситета. Экскурсия стартовала с самого большого и впечатляющего зала - Торжественного. Здесь проходят рождественские балы, чествования спортсменов, а также состоялась инаугурация Президента. Площадь зала более 3 с половиной тысяч квадратных метров. 9 тысяч тонн металлоконструкций, круглосуточные работы и за 38 месяцев (вместо 58-ми запланированных) был построен наш символ суверенитета. Конечно же, гостей впечатлило, что Дворец выполнен белорусскими мастерами. Материалы на 90 % тоже отечественного производства. Сбылась мечта многих - получить фото из того самого Зеленого зала, где около 15 часов - "нормандская четверка" решала вопросы по урегулированию ситуации в Украине.







Три этажа и 20 залов. Каждое помещение - произведение искусства. Каминный зал - где глава государства не раз давал интервью представителям зарубежных СМИ. Встречи с журналистами по обсуждению насущных вопросов Президент проводит в Универсальном зале. Он выполнен в форме амфитеатра. Здесь находится самая большая люстра весом 2 тонны. Выполнена она лидскими мастерами. Неслучайно, что экскурсии во Дворец Независимости имеют такой ажиотаж. Сегодня сбылась мечта и еще одних белорусов. Во время Послания Президента студентка Витебского медвуза поделилась с главой государства своим желанием показать наш символ суверенитета своим родителям. Исполнено!



Гостям показали также Большой зал переговоров, Зал вручения госнаград. А также Зимний сад и Музей подарков. Дворец Независимости - культурное достояние всей белорусской нации. Его залы открыты для экскурсий в установленное время по распоряжению главы государства.

