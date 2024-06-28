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Дворец Независимости посетили ветераны и дети войны - жители блокадного Ленинграда
Особых гостей 28 июня принимал Дворец Независимости. В канун 80-й годовщины освобождения страны от фашистских захватчиков символ независимости посетили ветераны и дети войны - жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашизма. Это то поколение, кто своими глазами видел, как в миг разрушаются производства и целые города, сколько лет и сил необходимо, чтобы восстановить потерянное. И Дворец Независимости, который вырос буквально за считанные месяцы, и есть самый яркий пример таланта и трудолюбия белорусов. Юлия Алферова присоединилась к экскурсии.
Это один из десятков фотоснимков, которые символично в канун 80-летия освобождения страны разместились во Дворце Независимости. Простые мирные люди бегут от войны, схватив все самое ценное - детей. Для сегодняшних гостей дворца эти кадры оживают не хроникой киноленты, а собственными детскими воспоминаниями.
Коллаж с изображением Тереспольских ворот Брестской крепости особенно откликается этой гостье. Уроженку Бреста война застала в 4 года.
Мелания Коржук, бывшая несовершеннолетняя узница фашизма:
Как выживали и почему детские годы вызывают слезы. Такие истории хотелось бы забыть, но как ни старайся, для тех, чье детство прошло в блокадном Ленинграде или концлагере, тщетно. Сегодня эта особая категория гостей - во Дворце Независимости.
Оказавшись в Зале торжественных церемоний (самый масштабный и вместительный он встречает первым) выбирают наблюдательную позицию. А здесь уникальна, пожалуй, каждая деталь.
Наталия Медведева, жительница блокадного Ленинграда:
Вряд ли кто-то лучше, чем те, кто видел, как трудозатратно восстановление разрушенного, смогли бы понять, каково это в рекордно короткий срок возвести главное здание страны и символ белорусской независимости, при этом наполнив всем, что отражает нашу самобытность, характер и путь.
Евалина Капчук, бывшая несовершеннолетняя узница фашизма:
Инесса Кулаго, председатель Заводской районной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма:
Эта экскурсионная группа сильно отличалась от тех, что были здесь ранее. Достаточно сказать, что средний возраст экскурсантов - 86. Красоту дворца внимали не через экраны мобильных телефонов, много рассматривали, как будто пытаясь запомнить цвета и архитектуру и, конечно же, историю, которую здесь пишут события и люди.
Борис Афонин, ветеран труда:
Здесь проводятся важнейшие встречи и совещания, принимаются ключевые для развития страны решения. Например, на этой неделе в Красном зале озвучены громкие кадровые решения. А буквально за пару часов до прихода экскурсии многолюдно было и в Зале государственных наград.
Елена Маковская, бывшая несовершеннолетняя узница фашизма:
Дворец Независимости - это визитная карточка Беларуси, символ нашей независимости, таланта и трудолюбия. А еще это культурное достояние, залы которого открыты для простых людей. И это было личным распоряжением главы государства.
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