Дворец Независимости принял слушателей Академии управления при Президенте РБ

Наша история написана благодаря героям тех лет и их мужеству. Они отстояли нашу независимость и свободу. И теперь мы, потомки победителей, пишем новейшую историю суверенной Беларуси. Пожалуй, самый грандиозный материальный символ нашей государственности - это Дворец Независимости.



Сегодня в свои интерьеры он принял слушателей Академии управления. То, чем не удивить политиков и нас, журналистов, работающих на официальных мероприятиях высшего уровня, для обычных людей, пусть и будущих управленцев, - настоящее событие! Но наш корреспондент Ольга Анищенко, которая, кстати, бывала здесь не раз, уверяет: гостям покажут даже больше.









Добро пожаловать во Дворец!

Кто-то скажет: "Это сердце большой политики". А кто-то добавит: "Здесь вершится история!" Но ее частью может стать буквально каждый: то и дело Дворец Независимости распахивает свои двери для тех, кто, казалось бы, вовсе не причастен к важным политическим решениям. Но такая традиция…

Ученые, промышленники, школьники, педагоги, главы больших семей... Одним словом, заслуженным людям в своем деле здесь двери открыты. Более сотни помещений и два десятка основных церемониальных залов - заглянуть получится не всюду, предупредят экскурсантов. Но самые знаковые места, которые видели важных гостей со всех концов света, - в обязательном порядке.

Похоже, у каждого, кто сюда попадает, смартфон заряжен на режим нон-стоп. Тем более, никаких ограничений.

Все начинается здесь, в Зале торжественных церемоний - самом большом в стране. Тут проходила инаугурация Президента, а под Новый год эту площадку превращают в большую танцевальную зону: трижды на балу здесь кружили пары со всей страны.

По-соседству зал, о котором слышал, пожалуй, каждый... Но не всем доводилось бывать там, где встречали лидеров Франции, Германии, России и Украины: "нормандская четверка" провела здесь порядка 15 долгих часов переговоров. Экскурсовод даже уточнит, как расположились президенты.

Можно спорить о статусе гостей: кто важнее на международной арене, но именно здесь, в Каминном зале, их было столько, как нигде во Дворце. Уровень глав государств, важнейшие интервью - в год здесь проходит порядка 200 встреч. И лишь пандемия спутала карты... А вот своего рода рабочий кабинет Президента - Красный зал, где собирают Совбез, определяют кадровую политику... Как знать, возможно, кто-то из нынешних экскурсантов (кстати, будущих управленцев) именно здесь получит свое новое назначение.

Визитная карточка страны

Визитная карточка страны - вот так между собой говорят о Дворце его посетители. И дело даже не в том, что это очаг политической жизни государства. Здесь едва ли не все сделано на своей земле, нашими предприятиями, белорусскими мастерами. Экскурсовод то и дело не упустит возможности указать на такие уникальные интерьерные вещи. Звучит гордо, уверены гости.

Зимний сад для неформального общения

А это место, куда, похоже, всегда приходят с удовольствием. Минутка релакса в окружении воды и тропической зелени порой не помешает. Зимний сад Дворца Независимости встречал и президентов. Правда, для неформального общения без галстуков. Принимали здесь и участников детского "Евровидения".

Что дарят политики друг другу? Что памятного, сделанного своими руками, принимает в дар белорусский Президент, посещая, например, предприятия? Ведь не все попадет в эти залы… Какая она, первая полная копия слуцкого пояса? Или ручка Папы Римского, подаренная понтификом? Внимательному экскурсанту подвластны любые детали.

А вообще, подарков столько, что напоказ все и не выставишь. Для этого во Дворце есть специальные хранилища. Еще бы! Главы государств, дипломаты, дети, трудовые коллективы - и каждый презент словно произведение искусства, как и весь Дворец!