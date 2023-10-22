Дворец Независимости: за фасадами из стекла, металла и благородного камня пишется история современной Беларуси и всего мира

Зеленый зал Дворца Независимости. За два дня 2015 года - 11 и 12 февраля - это место без преувеличения стало легендарным для международной политики. Именно тогда были все шансы сохранить мир и спокойствие в регионе. Но что-то на Западе пошло не так. 16 часов "нормандская четверка" обсуждала условия установления мира в Украине. Прямые эфиры из Дворца Независимости разлетались по всей планете, и тогда закрепилось понятие "Миру - Минск".

На диване (кстати, как и все здесь, белорусского производства) сидели Франсуа Олланд, Ангела Меркель и буквально на расстоянии вытянутой руки друг от друга Владимир Путин и Петр Порошенко. На столе было белорусское сало. Как сказал Александр Лукашенко в одном интервью, ели яичницу, сыр, молочные продукты, выпили за ночь несколько ведер кофе.

Тогда удалось главное - хоть на время, но остановить кровопролитие в Донбассе. Беларусь и ее Президент сделали максимум, чтобы конфликт разрешился как можно скорее. Другой вопрос, как сегодня в угоду политической конъюнктуре западные политики переворачивают суть тех переговоров с ног на голову.

В целом Дворец Независимости - это зеркало новейшей истории Беларуси, ведь самые важные для развития страны встречи проходят именно в этих залах.

Только по географии гостей самого высокого уровня можно проследить, насколько широки интересы нашей страны в мире. А заявления лидеров на переговорах подчеркивают не только экономические векторы, но и политическую поддержку на мировой арене.

Об истории Дворца Независимости в знаковых встречах и лицах Алеся Высоцкая.

Переговоры продолжительностью 16 часов. Те невероятно сложные эмоционально вечер и ночь запомнили все, кто был во дворце. Полтысячи журналистов со всего мира вели прямые эфиры. Фоном под политические заявления стали шикарные залы.





Величие, убранство, изысканность, созданная руками белорусов, видны в репортажах. Удобство белорусской мебели и даже полов многие оценили ночью. Президент России вышел к журналистам с вопросом: "Вы спали? А что вы делали? Мы-то работали. Не самая лучшая ночь в моей жизни".

По сути, в те сутки состоялась мировая презентация дворца, ставшего сердцем мирных переговоров. Это сегодня очевидно, что выполнение Минских соглашений стало экзаменом для европейской дипломатии, ведь именно лидеры мощнейших государств Евросоюза выступили гарантами.

Но во многом они преследовали лишь собственные интересы.

Зал "нормандской четверки" теперь место для обязательного фото из дворца во время экскурсий.

За эти годы через залы Дворца Независимости прошли сотни тысяч гостей разных рангов, состоялось множество знаковых встреч, переговоров. Их суть - свидетельство интересов белорусского государства.





Египет, Судан, Зимбабве, сейчас Экваториальная Гвинея. Так, тренд белорусской внешней политики последних лет - Африка. За этим континентом будущее. И у Беларуси там немало интересных проектов. И цель выходит далеко за рамки роста товарооборота.

Если мы можем помочь вашему государству и Африке в целом, вы нам скажите, и мы обязательно сделаем! Александр Лукашенко

Красная дорожка и залы переговоров дворца только лидеров стран успели принять, по нашим подсчетам, не менее двух десятков!

География как экспортное портфолио Беларуси, а еще индикатор интереса к нашим технологиям и промышленности.

Фактически здесь и новые ниши, и новые проекты нашей многовекторной внешней политики: дальняя дуга, африканские страны, Латинская Америка, Азия разных направлений, Ближний Восток, Восточная Европа.

К примеру, историческая встреча, после которой отношения Беларуси и Китая стали называться не иначе как всепогодными.





Кстати, именно тогда прозвучала фраза белорусского лидера, что страны, схожие по позициям - такие как Беларусь, Китай и Россия - должны быть вместе, чтобы противостоять тому, что происходит в мире.

Эти стены Дворца Независимости видели много событий, но такой очереди к подписанию межправительственных и других договоренностей еще точно не было! Александр Лукашенко

Что касается Владимира Путина, он был во дворце чаще других. И одним из первых оценил его убранство.

Лидеры Беларуси и России не упускают возможность обсудить дела и во время официальных визитов, и на площадках саммитов.

"Восьмой час мы сидим тут, работаем, но зато все вопросы рассмотрели. Думаю, люди оценят, что мы рассмотрели и на сегодня, и на стратегию", - обращается Лукашенко к Путину.

"Это большие серьезные объемы, промкооперация, сотрудничество в АПК, поставки продукции. Это ключевые вещи!" - подчеркивает Путин.

У союзников и партнеров много фотографий из разных залов Дворца Независимости. А у репортеров - шикарных стендапов из роскошных холлов.





А сколько здесь за эти годы было делегаций из различных областей необъятной России, репортеры давно уже сбились со счету. Только нынешней осенью шесть, причем суммарный товарооборот только с этими регионами превышает полтора миллиарда долларов. Это, на минуточку, больше чем все торговые операции Беларуси с Казахстаном.