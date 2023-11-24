Дворец Республики готовится к новогоднему марафону: какое событие станет главным на праздники

Будут новые элементы оформления, появятся новые фотозоны, появятся новые подходы вообще к стилистике, к оформлению - это будет и использование светодиодных экранов. Появятся и новые технические элементы на сцене, как большого, так и малого залов, чего мы раньше не использовали. Все для того, чтобы максимально передать новогоднюю атмосферу.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики