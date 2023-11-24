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Дворец Республики готовится к новогоднему марафону: какое событие станет главным на праздники

Инновационная Главная елка страны и сказка с национальным колоритом! Дворец Республики готовится к новогоднему марафону. Фойе концертного зала уже украшают километры светящихся гирлянд и мишуры. Пока - в секрете центральная фотозона и образ главного волшебного дерева. Центральным событием станет республиканская благотворительная акция "Наши дети". Заботу и внимание Дворец Республики окажет сиротам, инвалидам и малышам из неблагополучных семей. Представления начнутся 22 и 23 декабря традиционно на малой и большой сценах.

Будут новые элементы оформления, появятся новые фотозоны, появятся новые подходы вообще к стилистике, к оформлению - это будет и использование светодиодных экранов. Появятся и новые технические элементы на сцене, как большого, так и малого залов, чего мы раньше не использовали. Все для того, чтобы максимально передать новогоднюю атмосферу.
Максим Приходовский, директор Дворца Республики

Первый концерт с оркестром на стадионе, аншлаги на разных площадках столицы, более ста тысяч зрителей за год - с такими результатами Дворец Республики подводит итоги. До конца календарного года для публики еще несколько премьер. В афише новые программы от Президентского оркестра. Готовятся не только к творческим событиям. В феврале здесь разместится инфоцентр Центризбиркома.

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