Дворец Республики засиял праздничными огнями

Праздничная атмосфера царит во Дворце Республики. Сегодня в фойе завершилась оформительская работа. Пространство украсили сразу 8 новогодних фотозон. Композиции созданы не приглашенными дизайнерами, а сотрудниками Дворца Республики. Над сказочными инсталляциями работали 62 специалиста. У входа в Большой зал засиял и символ грядущего праздника - елка.







Новогодние представления пройдут с 20 декабря по 6 января

Новогодние представления стартуют здесь с 20 декабря и продолжатся до 6 января. Ежедневно артисты будут давать по три сказочных шоу. Большой зал примет главную елку, а малый - елочку (праздник для самых маленьких). Показы пройдут в рамках благотворительного марафона "Наши дети". Благодаря этой акции сказку дарят тем, кто особенно нуждается во внимании. Это дети с особенностями развития и воспитанники интернатов. В этом году ребятам выделили 2020 билетов.





На главную ёлку страны приедут дети из всей республики