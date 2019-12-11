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Дворец Республики засиял праздничными огнями

Праздничная атмосфера царит во Дворце Республики. Сегодня в фойе завершилась оформительская работа. Пространство украсили сразу 8 новогодних фотозон. Композиции созданы не приглашенными дизайнерами, а сотрудниками Дворца Республики. Над сказочными инсталляциями работали 62 специалиста. У входа в Большой зал засиял и символ грядущего праздника - елка.


Новогодние представления пройдут с 20 декабря по 6 января

Новогодние представления стартуют здесь с 20 декабря и продолжатся до 6 января. Ежедневно артисты будут давать по три сказочных шоу. Большой зал примет главную елку, а малый - елочку (праздник для самых маленьких). Показы пройдут в рамках благотворительного марафона "Наши дети". Благодаря этой акции сказку дарят тем, кто особенно нуждается во внимании. Это дети с особенностями развития и воспитанники интернатов. В этом году ребятам выделили 2020 билетов.


На главную ёлку страны приедут дети из всей республики

В прошлом сезоне новогодние представления в Большом и Малом залах Дворца Республики посмотрели 96 тысяч человек. В этом году цифра может превысить 100 тысяч. На главную елку страны приезжают дети из всей республики и стран-соседок. Билеты еще есть в продаже. Их стоимость не поднимается уже три сезона. Средняя цена за квиток - 15 белорусских рублей.

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