Дворцу искусства исполнилось 50 лет

Республиканской галерее Белорусского союза художников полвека! Арт-пространство в Минске на улице Козлова, 3 более известно как Дворец искусства. В тандеме истории и современности представляют ракурсы национальных классиков и творческие манифесты молодых авторов. Это не только пространство для выставок, но и площадка для дискуссий. Архивы и хроники Белтелерадиокомпании о дворце - в репортаже Натальи Бордиловской.

В 1973 годубыл завершен архитектурно-строительный проект Мусинского-Кравковой. Еще с запахом краски новое здание в центре белорусской столицы принималогостей. Тадебютная экспозиция дворца заложила алгоритм его дальнейшей выставочной деятельности: здесь демонстрировали и продолжают демонстрировать лучшие наработки белорусских авторов во всех видах, жанрах и техниках изобразительного искусства.

Выставить свои работы здесь было престижно в любые годы. Было престижно делать здесь большие республиканские выставки, и эта традиция пришла к нам еще с тех старых времен наших отцов и дедов. Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед

В хранилище одномоментно несколько тысяч экспонатов. Сокровищница шедевров отечественной изобразительной классики! Здесь сотни работ наших мэтров. Казалось бы, такого плана подборка стационарная, но и она пополняется и способна впечатлить новинками.

Сотни работ белорусских классиков - Леонида Щемелева, Павла Масленникова, Натана Воронова - сейчас хранятся в одном из помещений. В минское хранилище они попали из Борисова, с художественного комбината, который, к сожалению, прекращает свое существование. Большинство картин требует реставрации, а то и консервации, и этим вопросом Дворец искусства будет заниматься сейчас силами художественного комбината здесь, в Минске, по адресу Некрасова.

От классических музейных хранилищ есть отличие: обычный музей показывает только несколько процентов своих приобретений, остальные "отдыхают". Дворец же живет в мобильном ритме, он - логистический хаб, где все движется. Сегодняшний художник привез свои полотна, выставился, забрал.

Атмосферность - еще одно важное условие успеха и индивидуального портрета дворца. Здесь не только выставочная локация: художники, их критики и сторонники собираются для живого общения, дискуссий, творческих споров.

Уважение к истории и традиция ретроспекций мэтров отечественного искусства сохранилась. Но к ней добавили яркие молодежные, экспериментальные проекты. Преемственность поколений: теперь во дворце организуют фестивали "Арт-Минск" и "Осенний салон" - они собирают тысячи экспонатов, художников и тысячи посетителей. В сегодняшнем времени выкристаллизовывается то, что мы смело можем назвать современным белорусским искусством.