Дворцу Независимости исполняется 10 лет

Мы выбираем наиболее яркие темы. Мы стараемся освещать повестку разнообразными интервью. И локация связана именно с этим. Мы только что были в Большом зале переговоров, сейчас зашли в Зал государственных наград. В каждом зале Дворца Независимости уже было записано не по одному интервью. Мы, естественно, постоянно стараемся менять картинку, менять локацию. Но очень многое зависит от характера, личности интервьюера, и мы тоже учитываем это при планировании интервью. Учитываем его пожелания по атмосфере и учитываем темы интервью. Все эти факторы должны соблюдаться. Все должно быть гармонично и все на выходе должно быть правильно.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

