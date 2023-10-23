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Дворцу Независимости исполняется 10 лет
Ровно 10 лет назад первый экзамен на высшем уровне держала главная официальная площадка Беларуси - Дворец Независимости. Его инспектировал глава государства, ведь уже утром следующего дня это творение рук белорусских строителей ожидал политический дебют. Дворец готовился принять два саммита международного формата. Так что 24 октября 2023 года, можно сказать, 10-летний юбилей со дня мировой презентации символа суверенитета и независимости Беларуси.
Тогда же, накануне премьеры, были высажены первые деревья, давшие начало Аллее почетных гостей. Александр Лукашенко вместе с сыновьями высадил дубы. И крона этих могущественных деревьев сегодня символизирует силу и стойкость молодого белорусского государства. Вокруг много и яркой красивой хвои, высаженной главами разных государств планеты. Дворец Независимости - это символ народный, а еще визитная карточка официального Минска и место, где принимаются важнейшие для страны решения. Его красная дорожка и роскошные залы успели за эти годы встретить не менее двух десятков президентов с разных континентов. За строгими фасадами из стекла, металла и благородного камня пишется история современной Беларуси и всего мира. Так, встреча "нормандской черверки" в свое время сделала дворец сердцем мирных переговоров. А о непростом для всех белорусов 2020 годе напоминает, к примеру, один из самых популярных экспонатов дворцового музея - президентский автомат Калашникова. Тысячи встреч высочайшего уровня и сотни тысяч гостей разных рангов. И настолько же широк коридор тем, звучавших в стенах дворца, - от космоса и земных недр до социальной политики и жизни, где всегда есть место подвигу.
Мы выбираем наиболее яркие темы. Мы стараемся освещать повестку разнообразными интервью. И локация связана именно с этим. Мы только что были в Большом зале переговоров, сейчас зашли в Зал государственных наград. В каждом зале Дворца Независимости уже было записано не по одному интервью. Мы, естественно, постоянно стараемся менять картинку, менять локацию. Но очень многое зависит от характера, личности интервьюера, и мы тоже учитываем это при планировании интервью. Учитываем его пожелания по атмосфере и учитываем темы интервью. Все эти факторы должны соблюдаться. Все должно быть гармонично и все на выходе должно быть правильно.
Секреты кулуаров (то, что скрыто обычно от телекамер), а еще веховые встречи и важнейшие события дворца - все это собрано в "Главном эфире" Агентства теленовостей. Масштабно! Ярко! В деталях! Получился фактически фильм о дворце. Программа уже доступна на YouTube-канале АТН.
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