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Дворцу Республики - 25 лет: работникам вручат заслуженные награды
24 ноября во Дворце Республики на первом плане те, кто обычно за кулисами. Люди, которые обеспечивают слаженную работу знакового сооружения, выйдут на сцену за заслуженными наградами. Из 400 человек особая благодарность полутора сотням работников. Для них дворецкак дом родной. Поздравят сотрудников с 25-летием учреждения и представители Администрации Президента, министерств и профильных ведомств.
Завтра торжество перенесется на главную сцену. В большом зале почти на три тысячи персон пройдет двухчасовое действо с участием белорусских и российских артистов эстрады.
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