Двойная афера в сфере автолизинга

. Задержаны 3 человека: россиянин и два белоруса. Предположительно, они нанесли ущерб трем лизинговым компаниям на 260 тысяч рублей. В деле фигурируют одновременно и приобретение машин в лизинг, и продажа. Всего более 10 эпизодов. Сейчас авто в розыске. Милиция предполагает, что эпизодов может быть гораздо больше. Оперативная работа продолжается. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Подробности новой для нашей страны аферы у оперативных сотрудников узнал

Юрий Шевчук.

Известно, что для своей схемы злоумышленники использовали подставных лиц. На случайных людей они заключали договоры лизинга на приобретение автомобилей. Им фигуранты представлялись успешными руководителями фирм в сфере проката автомобилей, которые якобы хотят расширить свой автопарк.

Желающие соглашались на сделку за разовый гонорар и при условии, что за них будут погашать ежемесячные платежи по займу. Однако обещания не сдерживались, и долговые обязательства ложились на плечи номинальных лизингополучателей.

Задержаны 3 человека: россиянин и два белоруса

В последующем лизинговые компании переводили деньги на счет продавцов машин. Как выяснилось, они также являлись подставными лицами, на которых техника регистрировалась лишь формально. Таким образом подозреваемые завладевали деньгами лизингодателей и оставались с автомобилями. К этому моменту сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД изобличили троих мужчин, подозреваемых в особо крупном мошенничестве в сфере автолизинга. Действиями 41-летнего россиянина и двух 35-летних белорусов причинен ущерб трем лизинговым организациям на сумму свыше 260 тысяч рублей.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

"Оперативники задокументировали более десяти эпизодов незаконной деятельности, которые были совершены в прошлом году. За несколько месяцев подозреваемые завладели деньгами от продажи таких дорогостоящих автомобилей, как BMW X5, Lexus RX и Jeep Grand Cherokee".



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело