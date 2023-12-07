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Двойная уловка мошенников: липовое уголовное дело за липовые водительские права
Минчанин обратился в Советское РУВД столицы с заявлением, что его в социальной сети обманули аферисты. Мошенники вначале предложили потерпевшему купить водительские права в Instagram, а после, чтобы выманить у минчанина как можно больше денежных средств, "завели" на него уголовное дело, передаетБЕЛТА.
Заявитель рассказал, что нашел в Instagram объявление, в котором неизвестные предлагали приобрести водительские права. Своим клиентам владельцы аккаунта обещали гарантированное получение документов. Минчанин поверил и внес предоплату в размере 30%. Через несколько дней ему прислали фото якобы готовых водительских прав, после чего мужчина перечислил оставшуюся сумму.
Вскоре, однако, вместо выдачи документов заявителю сообщили: на него заведено уголовное дело. Чтобы избежать ответственности, аферисты предложили мужчине заплатить. Минчанин понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в милицию.
Общая сумма, перечисленная аферистам, составила более 3,6 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Фото: pixabay
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