Двойное убийство раскрыто в Гомельской области. На днях в деревне Дрозды Мозырского района в своем доме были найдены тела супругов 83 и 85 лет со следами побоев. Шокирующую картину обнаружила дочь погибшей женщины. Изувеченные тела пенсионеров она увидела в обгоревшем доме.

Изначально этот человек проходил по уголовному делу как свидетель, но сыщики усомнились в словах мужчины и при сопоставлении фактов, фигурант, что называется, посыпался и во всем сознался.