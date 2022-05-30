Двойной праздник в Новополоцке: торжественное шествие выпускников дало старт Дню города

Заложены добрые славные традиции по развитию молодежного движения, по патриотическому воспитанию, образованию. Праздник последнего звонка - это очень яркие страницы в жизни нашего города. Уверены, что знания, которые они получили в школах, их патриотизм, высокие нравственные качества принесут много пользы нашим людям, городу, нашей любимой Беларуси.

Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома