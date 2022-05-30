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Двойной праздник в Новополоцке: торжественное шествие выпускников дало старт Дню города

Шествие выпускников дало старт празднованию дня рождения Новополоцка! Городу исполняется 64 года. Колонна прошагала по главной улице, Молодежной. На площади Строителей состоялась торжественная линейка. История Новополоцка началась благодаря возведению крупнейшего в Европе нефтехимического комплекса (была объявлена Всесоюзная комсомольско-молодежная стройка). Сейчас это современный и комфортный для жизни город, в том числе и для реализации инициатив и проектов.

Заложены добрые славные традиции по развитию молодежного движения, по патриотическому воспитанию, образованию. Праздник последнего звонка - это очень яркие страницы в жизни нашего города. Уверены, что знания, которые они получили в школах, их патриотизм, высокие нравственные качества принесут много пользы нашим людям, городу, нашей любимой Беларуси.
Дмитрий Демидов, председатель Новополоцкого горисполкома

Праздничные мероприятия продлятся всю неделю. Будут открыты интерактивные площадки, состоится международный конкурс юных художников, жителей пригласят на концерты, выставки, городские пикники, спортивные состязания для всей семьи.

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