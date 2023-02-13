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Двух человек спасли из горящей квартиры в Речице

Двух человек спасли из горящей квартиры в Речице

Двух человек спасли при пожаре в Речице, сообщает БелТА.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила спасателям в 02:50. Пожар случился в квартире на втором этаже девятиэтажки по улице Достоевского.

Работники МЧС спасли женщину 1986 года рождения и мужчину 1973 года рождения. С отравлением продуктами горения их доставили в больницу.

Устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

Фото: Pixabay

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