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Двух человек спасли из горящей квартиры в Речице
Двух человек спасли при пожаре в Речице, сообщает БелТА.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила спасателям в 02:50. Пожар случился в квартире на втором этаже девятиэтажки по улице Достоевского.
Работники МЧС спасли женщину 1986 года рождения и мужчину 1973 года рождения. С отравлением продуктами горения их доставили в больницу.
Устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.
Фото: Pixabay
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