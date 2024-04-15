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Двух директоров агропредприятий в Минской области задержали за взятки
Во взяточничестве уличили двух руководителей сельхозорганизаций Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.
В период посевной кампании сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия по выявлению нарушений законодательства в агропромышленном комплексе. Так, в Столбцовском районе сотрудники БЭП Минской области с поличным при получении взятки задержали 51-летнего директора агропредприятия. Правоохранители выяснили, что с января по апрель мужчина получал денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов закупки минеральных удобрений и кормовых дрожжей, а также за контроль своевременной оплаты поставленного товара.
Оперативники задержали также с поличным его 61-летнего "коллегу" из Несвижского района. Он получил в служебном кабинете взятку за аналогичные услуги.
Прокуратурой возбуждены уголовные дела за взяточничество.
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