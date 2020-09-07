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Двухдневный автопробег "За Беларусь!" финишировал у Кургана Славы

Продолжаются автопробеги "За Беларусь!". Масштабный двухдневный марафон накануне прошел по всему Центральному региону. Эстафета стартовала в субботу у Кургана Славы. В первый день патриотический маршрут объединил 11 районов. Среди них - Смолевичский, Борисовский, Червенский, Пуховичский. Во второй - автоколонна проехала уже по западной части Минской области. Это Несвижский, Узденский, Дзержинский, Мядельский районы. Здесь участники посетили и мемориальный комплекс "Хатынь" в Логойском районе. Водители почтили память погибших во время Великой Отечественной.

Финишировал автопробег также на Кургане Славы. Увогуле участники проехали 1 200 километров.

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