Двухлетний малыш выпал из окна 9-го этажа жилого дома в Светлогорске

Двухлетний малыш выпал из окна на 9-м этаже жилого дома в Светлогорске, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел 18 октября ориентировочно в 10:30. По предварительной информации, мама двоих детей отлучилась к соседке. Вквартире осталисьдвухлетний мальчики девочка четырех лет. "Мальчик залез на подоконник, открыл окно и выпал с 9-гоэтажа", - рассказала Мария Кривоногова.

Скорую помощь вызвали соседи. Ребенка доставили в реанимацию. Он находится под наблюдением врачей.

Проверку проводят сотрудники Светлогорского районного отдела СК. Следователи опрашивают родственников и соседей семьи.