Дьяченко: ВНС - это механизм, с помощью которого мы развиваем прямую форму демократии

Всебелорусское народное собрание - это традиция решения актуальных для нашего общества вопросов и механизм, с помощью которого мы развиваем прямую форму демократии. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

Парламентарий отметил, что в свое время был вечевой строй, когда на вече для решения общественных дел собирались лучшие люди со всего города. "Сегодня на ВНС мы обсуждаем вопросы, которые значимы для каждого гражданина. Всебелорусское народное собрание позволяет нам чувствовать себя более уверенно, потому что это еще один механизм развития нашей белорусской демократии", - считает он.

Депутат рассказал, что в настоящее время происходит обсуждение проекта Программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. "Как мы знаем, это основной документ нашего стратегического развития, где четко определяются приоритеты. Для каждого гражданина нашей страны становится понятно, какую страну мы строим, какое общество, в каком направлении мы движемся, какие цели планируем достичь и, что самое важное, определяем индикаторы этого движения и ответственных должностных лиц по уровням за выполнение этих индикаторов", - сказал он.

"Обозначены 7 основных приоритетов. Самый главный приоритет - это вопрос демографической политики. Потому что сегодня мы столкнулись, как, впрочем, и другие страны Европы, со снижением рождаемости. Поэтому четко определяется этот приоритет: человек и семья, причем многодетная семья, во главе угла, без достижения этой цели мы не сможем обеспечить решение других важнейших задач".

Далее он отметил еще один важный приоритет - поддержку регионов. "Сильные регионы. Мы не должны потерять село. Мы не должны утратить опору в белорусской деревне, которая позволяла и позволяет белорусам жить, быть самодостаточными и строить наше белорусское государство. Поэтому поддержка регионов, сильные регионы - сильная страна", - уверен депутат.

Еще один приоритет, на который он обратил внимание, - это обороноспособность. "Сегодня мы видим с вами, какая ситуация складывается по периметру наших границ - северных, западных, южных, в некогда дружественных нам республиках социалистического содружества. В Польше, в странах Балтии размещаются военные контингенты стран НАТО, многонациональные контингенты. Этот регион буквально нашпиговывается вооружениями и военной техникой. Эти государства проводят военные маневры, боевое слаживание. Идет приготовление к возможным боевым действиям, к агрессии или, как принято сегодня говорить, к реализации плана "Барбаросса-2.0" в отношении нашей страны. Поэтому мы должны сегодня заниматься и военным строительством на таком серьезном уровне, потому что эта угроза не мнимая, она реальна - угроза военного вторжения", - подчеркнул Олег Дьяченко.

"Сегодня важно дальше реализовывать молодежную и государственную политику по поддержке и одаренной молодежи и развитию молодежных инициатив. А в рамках молодежной политики - это поддержка молодых семей. Потому что без молодежи, без работы с нашей белорусской молодежью невозможно обеспечить и обороноспособность нашей страны, и продвижение нашей республики вперед с учетом новых вызовов и угроз извне", - сказал он.

"Туристическая индустрия - это седьмой приоритет развития. На это обращает внимание и глава нашего государства, и ведущие члены нашего правительства. Есть регионы, где не очень развита промышленность, но есть природные ресурсы, то, что нам дал Бог в достаточном количестве, исторические, природные памятники, ландшафт. Есть разные виды туризма, включая образовательный, медицинский, охотничий туризм. Мы должны использовать этот потенциал для развития нашей страны, в том числе сильных регионов. Беларусь уже много сделала для реализации этой цели", - сказал депутат и напомнил о важности безвиза для более чем 70 регионов в развитии туризма.

Приток туристов, по его словам, обеспечивает Беларуси не только приток валютных средств, но и возможность показать, что Беларусь проводит миролюбивую политику, что у нас обеспечена стабильность общественно-политической системы и безопасность для простых граждан. "Граждане европейских государств, которые прибывают в нашу страну, видят, что белорусские торговые сети наполнены качественными товарами и продуктами питания, промышленными товарами. Сейчас развивается шоппинговый туризм, когда люди приезжают на закупки из соседних регионов", - добавил Олег Дьяченко.

"Еще один приоритет - это создание промышленных центров, кластеров. Развитие нашей промышленности является приоритетным", - уверен он.