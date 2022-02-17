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Дьяченко: Будущая Конституция станет поистине народным сводом законов
Будущая Конституция станет поистине народным сводом законов. Такое мнение высказал член Совета Республики Олег Дьяченко. Ранее на обсуждение граждан Беларуси были вынесены предлагаемые изменения и дополнения в Основной закон. Они касаются семейных ценностей, защиты исторической памяти. В Конституционную комиссию в итоге поступило свыше 10 тысяч предложений. На 27 февраля назначен день референдума . Но отдать свой голос за будущее страны можно и во время досрочного голосования уже с 22 февраля.
В соответствии с нашим законодательством граждане, которые не смогут в основной день голосования прибыть на избирательный участок, смогут проголосовать досрочно. Такая практика досрочного голосования распространена по всему миру. И в США граждане имеют возможность досрочно голосовать, и в Финляндии, и в ряде других европейских стран. Поэтому, я думаю, наши граждане воспользуются этой возможностью и придут на досрочное голосование.
Парламентарии призывают не поддаватся на угрозы тех, кто предлагает саботировать референдум. Высказывают уверенность, что он пройдет в спокойной обстановке.
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