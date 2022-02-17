Дьяченко: Будущая Конституция станет поистине народным сводом законов

В соответствии с нашим законодательством граждане, которые не смогут в основной день голосования прибыть на избирательный участок, смогут проголосовать досрочно. Такая практика досрочного голосования распространена по всему миру. И в США граждане имеют возможность досрочно голосовать, и в Финляндии, и в ряде других европейских стран. Поэтому, я думаю, наши граждане воспользуются этой возможностью и придут на досрочное голосование.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, проректор Могилевского госуниверситета им. А. Кулешова