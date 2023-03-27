"Дяденька, не стреляйте!" А его живого в огонь бросили" - Леонид Юшкевич вспоминает зверства латышских карателей

В декабре 1942 года с облав и расстрелов мирных жителей начиналась еще одна кровавая операция фашистов. В историю она вошла под названием "Гамбург" и проходила в треугольнике Лида - Барановичи - Волковыск на территории Дятловского, Желудокского, Козловщинского, Лидского, Мостовского, Новогрудского, Слонимского и Щучинского районов Гродненской области. Спастись удалось немногим.

"Мой дед называл их лабусы, - вспоминает житель деревни Трахимовичи Дятловского района Николай Лупач. - Это была нешкарадзь. В лесу люди прятались. Эсэсовцы как встретятчеловека, убивали. Дед рассказывал, что это каратели-латыши, опасные люди были, его ставили к стенке".

Житель деревни Новоселки Дятловского района Леонид Юшкевич вспоминает, что в деревне жила семья- Чайковский Антон Иосифович, жена Филимена и пятеро детей. Свой дом большой, говорит он. В одном конце они жили, в другом школа была. Учитель был приезжим и тоже жил в школе. Когда немцы зашли в Новоселки,подожгли сарай иначали стрелять. Учитель ребят собрал и спрятал. Их догнали и вернули, закрыли в доме, облили его бензином и подожгли. Мальчик самый маленький, лет семи, был жив. Он выскочил из огня, просился: "Дяденька, не стреляйте". Его живого в огонь бросили.

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Ночью жители собрали обгорелые останки, обернули в простыню и похоронили.

Рядом с могилой вырос клен, говорит Леонид Юшкевич. С этого клена выросли 7 пасынков. Сколько человек - столько и пасынков.

В ходе операции "Гамбург" каратели уничтожили 364 человека в деревне Большая Воля, 336 - в деревне Городки, 142 - в Трахимовичах Дятловского района. Пострадали деревни Мостовского района. В Боярах уничтожены 50 человек, Шаре - 80, Задворье - 151. В Слонимском районе в деревне Низ уничтожены 296 человек, Павловичах - 226, в Василевичах - 185 мирных жителей.

К большому сожалению, свои сдавали своих. В кровавых операциях, проводимыхнемцами, была велика и роль карателей из числа белорусских националистов.