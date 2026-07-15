Дымовой лабиринт, викторины и фонтан от МЧС: как в "Орленке" прошла акция "Безопасные каникулы"

Безопасность детей дома, у водоемов, а также профилактика шалости с огнем особенно актуальны в эти летние дни. В Беларуси проходит республиканская акция "Безопасные каникулы".

Сотрудники экстренных служб, в числе которых спасатели, представители добровольного пожарного общества, Красного Креста и ОСВОДа приезжают в детские оздоровительные лагеря.

Одним из таких мест встречи стал "Орленок" в Жабинковском районе. Для детей подготовили более десятка интерактивных площадок с викторинами и конкурсами, выставку аварийно-спасательной техники и оборудования, игры на смекалку и знание правил безопасности с участием ярких обучающих персонажей, а также тематические зоны - дымовой лабиринт и уголок огнеборца.

Борис Василенко, начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности Брестского областного управления МЧС Беларуси:

"В этом году в Брестской области из-за детской шалости с огнем произошло 6 пожаров. И мы хотим максимально задействовать весь наш потенциал, чтобы обучить детей и рассказать о недопустимости такого рода ситуаций".

Сотрудники МЧС Брестчины в этот день объединились с коллегами из столицы. Праздник получился насыщенным и ярким. Ребята посетили мобильный центр безопасности, обучились оказанию первой помощи, в том числе при утоплении. Мастер-классы провели спасатели ОСВОДа и представители Красного Креста. Кульминацией акции стал охлаждающий фонтан от сотрудников МЧС.