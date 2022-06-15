Дюков: Неонацизм спонсируется и используется для подрыва государственности

Неонацизм и откровенный нацизм по-прежнему наблюдается в целом ряде стран. Мы видим, как спонсируют нацизм, как используют неонацистские формирования для подрыва государственности в других странах. Сегодня нам нужно помнить о том, что нацизм - это вызов, который существует и сейчас, это вызов, с которым придется бороться еще достаточно долго.

Александр Дюков, российский историк

