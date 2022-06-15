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Дюков: Неонацизм спонсируется и используется для подрыва государственности

Противостояние фальсификации исторических фактов - одна из главных задач нашего поколения. Нацизм в современных реалиях стал рычагом давления на государственный строй. Поэтому историческая память - это не только достояние народа, теперь это вопрос суверенитета и сохранения национальности. Об этомзаявил один из участников конференции - российский историк Александр Дюков.

Неонацизм и откровенный нацизм по-прежнему наблюдается в целом ряде стран. Мы видим, как спонсируют нацизм, как используют неонацистские формирования для подрыва государственности в других странах. Сегодня нам нужно помнить о том, что нацизм - это вызов, который существует и сейчас, это вызов, с которым придется бороться еще достаточно долго.
Александр Дюков, российский историк

Почему стал возможен националистический эксперимент над Украиной? Почему гегемонии Америки настал конец? 19 июня смотрите интервью с Александром Дюковым в "Главном эфире".

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