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Дюков: Неонацизм спонсируется и используется для подрыва государственности
Противостояние фальсификации исторических фактов - одна из главных задач нашего поколения. Нацизм в современных реалиях стал рычагом давления на государственный строй. Поэтому историческая память - это не только достояние народа, теперь это вопрос суверенитета и сохранения национальности. Об этомзаявил один из участников конференции - российский историк Александр Дюков.
Неонацизм и откровенный нацизм по-прежнему наблюдается в целом ряде стран. Мы видим, как спонсируют нацизм, как используют неонацистские формирования для подрыва государственности в других странах. Сегодня нам нужно помнить о том, что нацизм - это вызов, который существует и сейчас, это вызов, с которым придется бороться еще достаточно долго.
Почему стал возможен националистический эксперимент над Украиной? Почему гегемонии Америки настал конец? 19 июня смотрите интервью с Александром Дюковым в "Главном эфире".
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