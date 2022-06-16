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Дюков: Очень важно, что в Беларуси расследуется дело по геноциду белорусского народа

Защита исторической правды во имя памяти миллионов погибших. Не допустить пересмотра итогов Второй мировой и активно препятствовать деятельности по реабилитации нацизма. В Минске парламентарии, исследователи и дипломаты нескольких стран озвучили резолюцию международной парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". Спустя десятилетия нам приходится отстаивать подвиг наших дедов и прадедов. Только сообща, объединив усилия, мы сможем противостоять мировым вызовам в вопросе фальсификации итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны.

Очень важно, что сейчас в Беларуси расследуется дело по геноциду белорусского народа. И, конечно, в рамках этого дела должны быть зафиксированы преступления, которые совершались именно нацистскими пособниками. Это чрезвычайно важно, и, к сожалению, нам необходимо вынести тяжелый урок и говорить,что фашизм ушел в прошлое, к сожалению, не приходится.
Александр Дюков, руководитель фонда "Историческая память" (Россия)


Беларусь стала инициатором проведения конференции. Она прошла под эгидой Палаты представителей. Основой для выработки резолюции стали законодательные нормы, принятые нашей страной в вопросах защиты исторической памяти.

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