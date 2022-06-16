Дюков: Очень важно, что в Беларуси расследуется дело по геноциду белорусского народа

Очень важно, что сейчас в Беларуси расследуется дело по геноциду белорусского народа. И, конечно, в рамках этого дела должны быть зафиксированы преступления, которые совершались именно нацистскими пособниками. Это чрезвычайно важно, и, к сожалению, нам необходимо вынести тяжелый урок и говорить,что фашизм ушел в прошлое, к сожалению, не приходится.

Александр Дюков, руководитель фонда "Историческая память" (Россия)