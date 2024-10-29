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Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Беларусь и ее союзники не заинтересованы в эскалации и развязывании войны, так как понимают важность стабильности в регионе. Они стремятся к мирному разрешению конфликтов и диалогу. Таким мнением поделился политолог Алексей Дзермант.
Алексей Дзермант, политолог:
"Запрос на изменение мировой архитектуры в плане безопасности, торговли, финансов назрел. Но дело в том, что гегемон, который господствовал, по сути, 5 столетий, так просто не сдаст свои позиции. Собственно, те конфликты, которые мы наблюдаем, - это конфликты за сохранение этой самой доминирующей позиции в мире. Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства, это сегодня обсуждается на конференции. Мы хотим продвигать повестку учета интересов крупнейших игроков Евразии, средних государств, чтобы не только господствующие, скажем так, силы, представленные коллективным Западом, определяли, куда идет мир".
"Важно нащупать новые модели - как мы видим мир, как мы видим справедливое мироустройство, какие реальные шаги избежания большой войны мы можем предложить в том числе и Западу. Мы сегодня ищем выход для всего мира, для всего человечества, чтобы избежать самого страшного", - отметил политолог.
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