Дзермант: День народного единства стал актом исторической справедливости

Многие вещи, которые тогда, в 1930 годы, стояли на повестке дня, сегодня возрождаются. Я имею в виду определенные угрозы, риски - реваншизм, империализм со стороны Запада. Все это тогда мы видели, и сейчас это повторяется. Все эти вещи актуальны. И об этом нужно говорить. Через призму, в том числе правой истории, понимания истоков нашей государственности.

Алексей Дзермант, политический обозреватель