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Дзермант: День народного единства стал актом исторической справедливости
День народного единства стал актом исторической справедливости. И белорусам важно понимать события, которые привели к образованию современного государства.Это подчеркнул политолог Алексей Дзермант.
В Минске круглый стол в преддверии Дня народного единства прошел на площадке белорусской коллегии адвокатов. Участие также приняли парламентарии. Цель встречи - вспомнить историю, как происходило объединение белорусских земель в рамках единого государства. И, конечно, обсудить вопросы, связанные с текущей международной обстановкой.
Многие вещи, которые тогда, в 1930 годы, стояли на повестке дня, сегодня возрождаются. Я имею в виду определенные угрозы, риски - реваншизм, империализм со стороны Запада. Все это тогда мы видели, и сейчас это повторяется. Все эти вещи актуальны. И об этом нужно говорить. Через призму, в том числе правой истории, понимания истоков нашей государственности.
То государство, которое мы сейчас имеем, те процессы, которые проходят сейчас в современном государстве, неразрывно связаны с событиями 1939 года, когда белорусский народ вновь стал единым. Знание собственной истории - важный аргумент при общении с людьми, с нашими оппонентами. Потому что интерпретация исторических фактов происходит постоянно.
Участники круглого стола также познакомились с выставкой тематических архивных материалов. Это копии документов, которые свидетельствуют о воссоединении белорусских земель.
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