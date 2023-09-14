ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Дзермант: День народного единства стал актом исторической справедливости

День народного единства стал актом исторической справедливости. И белорусам важно понимать события, которые привели к образованию современного государства.Это подчеркнул политолог Алексей Дзермант.

В Минске круглый стол в преддверии Дня народного единства прошел на площадке белорусской коллегии адвокатов. Участие также приняли парламентарии. Цель встречи - вспомнить историю, как происходило объединение белорусских земель в рамках единого государства. И, конечно, обсудить вопросы, связанные с текущей международной обстановкой.

Многие вещи, которые тогда, в 1930 годы, стояли на повестке дня, сегодня возрождаются. Я имею в виду определенные угрозы, риски - реваншизм, империализм со стороны Запада. Все это тогда мы видели, и сейчас это повторяется. Все эти вещи актуальны. И об этом нужно говорить. Через призму, в том числе правой истории, понимания истоков нашей государственности.
Алексей Дзермант, политический обозреватель
То государство, которое мы сейчас имеем, те процессы, которые проходят сейчас в современном государстве, неразрывно связаны с событиями 1939 года, когда белорусский народ вновь стал единым. Знание собственной истории - важный аргумент при общении с людьми, с нашими оппонентами. Потому что интерпретация исторических фактов происходит постоянно.
Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов

Участники круглого стола также познакомились с выставкой тематических архивных материалов. Это копии документов, которые свидетельствуют о воссоединении белорусских земель.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все