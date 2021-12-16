Дзермант: Изменения в Конституцию определят настройки политической системы на ближайшие десятилетия

Мы должны думать о Беларуси. Мы должны понимать, что на сегодняшний день у нас есть только два пути - эволюционный или катастрофический. Эволюционный - когда путем изменения закона по миллиметру, по сантиметру мы меняем все эти вещи, потому что страна изменилась объективно. В результате - и за это надо сказать спасибо действующей власти и Президенту персонально - она изменилась. Теперь эти изменения должны получить воплощение, в том числе на законодательном уровне.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси