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Дзермант: Изменения в Конституцию определят настройки политической системы на ближайшие десятилетия
Беларусь подходит к эпохальной черте новейшей государственности - конституционному референдуму. Изменения в Конституцию определят настройки политической системы на ближайшие десятилетия. Об этом сегодня заявил политолог Алексей Дзермант во время встречи с общественностью в рамках проекта "В режиме правды". Диалоговая площадка развернулась в университете информатики и радиоэлектроники. По мнению политолога, белорусская Конституция должна работать ради единения народа на основе определенных ценностей.
"В режиме правды": обсуждение актуальных вопросов развития страны
Диалоговая площадка "В режиме правды" прошла сегодня и в Молодечно. Главным спикером стал Игорь Марзалюк. Депутат Палаты представителей отметил: Беларусь должна уверенно развиваться, сохраняя свои традиции и единство народа, не искажая историческую правду.
Мы должны думать о Беларуси. Мы должны понимать, что на сегодняшний день у нас есть только два пути - эволюционный или катастрофический. Эволюционный - когда путем изменения закона по миллиметру, по сантиметру мы меняем все эти вещи, потому что страна изменилась объективно. В результате - и за это надо сказать спасибо действующей власти и Президенту персонально - она изменилась. Теперь эти изменения должны получить воплощение, в том числе на законодательном уровне.
Инициатива белорусского общества "Знание" объединила профессиональных экспертов, общественных деятелей, политиков и публицистов. Подключились к разработке концепции и представители Конституционной комиссии.
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