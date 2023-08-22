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Дзермант: Запад пытается построить железный занавес
Что такое белорусская идеология и почему она стала предметом пристального интереса западных политтехнологов? Разговор об этом зашел в студии программы "Скажинемолчи" с политологом и философом Алексеем Дзермантом. Шла речь также о том, как белорусская мысль бьет по картине мира на Западе, а он в свою очередь не оставляет идею колониализма, трансформировав его в мягкую силу, и о том, как прибалтийские страны сделали инструментом борьбы с Россией.
Они пытаются построить железный занавес. Они - заметьте. Раньше все Советский Союз обвиняли там: тоталитарный строй, не выпускают народ никуда посмотреть на цветущий сад. А сейчас нет. Вот это правильно. Мы все-таки учимся на ошибках. Не надо закрываться. Пускай приезжают, смотрят, покупают наши товары и рассказывают в своих семьях и не только, как живут белорусы и почему мы им не враги.
Кроме того, в студии "Скажинемолчи" обсудили, как США зачищают лидеров своих восточных сателлитов, если они отказываются сдавать суверенитет, а также судьбу уехавших за границу белорусов, которые теряют связь с родиной и становятся людьми второго сорта.
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