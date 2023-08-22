Дзермант: Запад пытается построить железный занавес

Они пытаются построить железный занавес. Они - заметьте. Раньше все Советский Союз обвиняли там: тоталитарный строй, не выпускают народ никуда посмотреть на цветущий сад. А сейчас нет. Вот это правильно. Мы все-таки учимся на ошибках. Не надо закрываться. Пускай приезжают, смотрят, покупают наши товары и рассказывают в своих семьях и не только, как живут белорусы и почему мы им не враги.

Алексей Дзермант, политолог, философ, публицист

