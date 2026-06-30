Дзержинск готовится к "Дожинкам"

Дзержинск готовится к областным "Дожинкам". В планах - провести капитальный ремонт домов, переложить инженерные сети, благоустроить зеленые зоны и обустроить велодорожки.

Фестиваль-ярмарку город встретит 19 сентября. Все работы идут по графику.

Их ход 30 июня оценили участники областного штаба во главе с губернатором.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Дзержинск активно готовится к проведению главного праздника хлеборобов "Дожинки-2026". Мы планируем заменить здесь порядка 13 км инженерных сетей. Заасфальтировать 12 км гравийных дорог. Кроме того, будет заменено 25 остановочных пунктов. Мы планируем отремонтировать не меньше 37 жилых домов. Большое внимание мы уделим центру города, его реконструкции, в частности, городскому парку, центральной площади. Здесь появится такая уникальная локация, как музей под открытым небом".

Повысят уровень комфорта в деревнях и агрогородках, которые прилегают к Дзержинску. В программе также масштабная замена асфальтового полотна и ремонт остановочных пунктов.

Евгений Скоробогатый, председатель Дзержинского районного совета депутатов: "Наше население заинтересовано в наведении порядка, чтобы он был не только в городе. И поэтому весь депутатский корпус нацелен на то, чтобы привести в порядок домовладение, заборы, благоустройство территории в сельских населенных пунктах. В настоящее время проводится работа по увековечению Героя Советского Союза Марата Казея".

Также особое внимание уделяется озеленению, благоустройству мемориальных зон и новым альтернативным эко-маршрутам. Так, к примеру, в городе появится около 2 км новых велодорожек. Напомнимю, что сами "Дожинки" состоятся 19 сентября.