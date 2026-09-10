Дзержинск преображается к празднику: Минская область подарила городу 26 уникальных инсталляций

26 авторских архитектурных композиций украсили улицы Дзержинска. Это подарок районному центру к фестивалю-ярмарке "Дожинки" от предприятий и организаций Минской области. 19 сентября определят коллектив победителей.

В городе-спутнике прошло заседание штаба с профильными службами во главе с председателем Миноблисполкома Алексеем Кушнаренко. Особое внимание было уделено готовности объектов после модернизации, оформлению и праздничной программе "Дожинок".

Чуть больше недели остается до грандиозного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дожинки" в Дзержинске. На городских улицах уже завершается экооформление и благоустройство. Также идут пусконаладочные работы нового фонтана. Готовность объектов составляет почти 95 %. По 2-й Ленинской улице жилые дома уже украшают муралы. Это культурный и исторический код Дзержинской земли.

Дарья Лембович, директор Дзержинского районного историко-краеведческого музея:

"Первое легендарное упоминание города относится к 1146 году. По легенде, в самом центре стояла деревянная церковь, где находилась икона с надписью "Крутогорье 1146". За свою историю Дзержинск трижды менял название: Крутогорье, Койданово, Дзержинск. По городу уже разработаны экскурсионные маршруты, и эта улица включена в них. Сегодня, гуляя по Дзержинску, можно проследить историю региона от первого упоминания до наших дней".

жители Дзержинска

"Очень хорошо все преображается, в лучшую сторону. Для детей сделали красивую площадку - здесь больше для малышей: и песочницы, и горки. Тут всегда много родителей с маленькими детьми, они в песочке играют. Можно сходить посмотреть на фонтаны, можно просто пройтись - дорожку расширили, ходить стало намного удобнее", - рассказала жительница Дзержинска Валентина Дмитренко.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Праздник "Дожинки" - это не просто чествование работников сельского хозяйства, это еще и колоссальные инвестиции в город и район. Общая сумма вложений здесь составила более 110 млн рублей. Кроме того, в рамках фестиваля мы презентуем наш клуб элитных комбайнеров-передовиков "Золотой колос", и его первые члены уже получат соответствующие сертификаты. Также запланировано множество выставочных мероприятий, ярмарок и мастер-классов".

Совсем скоро в Дзержинске приступят к возведению олимпа для чествования героев жатвы Минской области. Здесь появятся две сцены, которые соединят полуторакилометровую территорию гостеприимства. Праздничная программа в городе-спутнике начнется 19 сентября в 11:00.