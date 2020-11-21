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Дзержинск, Столбцы, Несвиж, Барановичи, Слоним, Жировичи объединили сегодня участников автопробега "За единую Беларусь!"

По уже ставшей доброй субботней традиции новые точки на карте страны объединили сегодня участников автопробега "За единую Беларусь!". Из Минска в Дзержинск, потом в Столбцы, Несвиж, Барановичи, Слоним и, наконец, Жировичи. Конечной точкой маршрута стал Свято-Успенский Жировичский монастырь. Главная православная святыня на протяжении вот уже пяти столетий объединяет белорусов, а дорога к храму делает нас сплоченнее. Андрей Козлов пообщался с участниками акции.

Из Минска в Жировичи - автопробег "За единую Беларусь!"

Беларусь для каждого из нас продолжает открываться по-новому. И каждый день. Автопробег "За Единую Беларусь!" лишь помогает посмотреть на нашу с вами страну с еще большим вниманием.

Каждого участника автопробега здесь не пугает фактически минус на термометре и раннее начало выходного дня. Впереди - большой и увлекательный путь. По трассе М1 через Дзержинск, Столбцы, Барановичи и Слоним, за которым - главная точка маршрута - Свято-Успенский Жировичский монастырь.

Одно из главных событий дня - посадка деревьев. А ведь именно деревья символизируют жизненную силу и все, что связано с созиданием.

Еще один важный эмоционально важный момент - участники автопробега, среди которых было много детей, отдали дань памяти героям, погибшим во время Великой Отечественной войны.

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