Дзержинск, Столбцы, Несвиж, Барановичи, Слоним, Жировичи объединили сегодня участников автопробега "За единую Беларусь!"

По уже ставшей доброй субботней традиции новые точки на карте страны объединили сегодня участников автопробега "За единую Беларусь!". Из Минска в Дзержинск, потом в Столбцы, Несвиж, Барановичи, Слоним и, наконец, Жировичи. Конечной точкой маршрута стал Свято-Успенский Жировичский монастырь. Главная православная святыня на протяжении вот уже пяти столетий объединяет белорусов, а дорога к храму делает нас сплоченнее. Андрей Козлов пообщался с участниками акции.





Из Минска в Жировичи - автопробег "За единую Беларусь!"

Беларусь для каждого из нас продолжает открываться по-новому. И каждый день. Автопробег "За Единую Беларусь!" лишь помогает посмотреть на нашу с вами страну с еще большим вниманием.

Каждого участника автопробега здесь не пугает фактически минус на термометре и раннее начало выходного дня. Впереди - большой и увлекательный путь. По трассе М1 через Дзержинск, Столбцы, Барановичи и Слоним, за которым - главная точка маршрута - Свято-Успенский Жировичский монастырь.