Джабаров: Африка - очень важный, а главное перспективный регион

Африка - очень важный, а главное перспективный регион. К сожалению, в конце 80-х - начале 90-х мы его немного упустили. И это была большая ошибка. Сейчас нам надо наверстывать потерянное время. Россия и Беларусь идут туда не грабить, как много веков делали англичане и европейцы. Мы всегда честно работаем с нашими партнерами. И судя по результатам визита и Сергея Лаврова, и Александра Лукашенко, африканские партнеры отвечают нам взаимностью. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это очень важный регион. Регион с дешевой рабочей силой, с огромными запасами, причем таких редких минералов, которые очень трудно добыть в других странах. И самое главное, что эти регионы имеют перспективу роста. Они молодые. А когда молодые, они развиваются быстрее. Поэтому я думаю, что и у Беларуси, и у России, и у Китая (мы его считаем партнером, потому что он хорошо взаимодействует и с нами, и с Беларусью) это только начало (в сотрудничестве с африканскими странами - прим. ред). Сейчас, я думаю, китайцы еще активнее после всех событий, связанных с зондом, с Тайванем, еще сильнее повернутся к нам, к белорусам, потому что освоение Африки - это огромный стимул, огромный толчок для развития наших стран. Здесь мы будем солидарны. Мешать друг другу точно не будем, а помогать будем.