Джаз, оркестр и классика: музыкальные субботы в Верхнем городе Минска продолжатся до сентября

В ритме джаза: "Классика у ратуши" продолжает собирать меломанов под открытым небом. В этот раз для минчан и гостей столицы выступил концертный оркестр "Немига", за дирижерским штурвалом - маэстро Сергей Гарбуз. В афише - концерт "На бис", который собрал партитуры мировой классики.

Елена Родионова, художественный руководитель государственного учреждения "Минскконцерт":

"Каждую субботу в Верхнем городе в 12:30 традиционно проходят органные концерты, перформанс "У ратуши" и интерактивная площадка "Минск губернский", детская площадка, фотозона "Свободное пианино", караоке-площадка и традиционный вечерний концерт. Сейчас идет проект "Джазовые вечера у ратуши". Со следующей субботы уже начнется "Классика у ратуши".

"Мне кажется, все концерты этого оркестра прекрасны! Думаю, что этот также не будет исключением. Я очень люблю живую музыку, а тут такое место, будет замечательно, и людям нравится", - отметила гостья столицы Виктория Локтева.

Музыкальные субботы в Верхнем городе продолжатся до середины сентября. А уже 19 июля на площадке у Дворца спорта в 18:00 начнется киновечер под открытым небом.