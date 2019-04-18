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Джеки Чан, Элвис Пресли и Конор Макгрегор. Что их объединяет? Смотрите в проекте "Игры.by"
Джеки Чан, Элвис Пресли и Конор Макгрегор. Что их объединяет? Ответ сегодня сразу после "Панорамы"
Кадры интригующего спарринга смотрите в проекте "Игры.by". Также в новой серии дневников ІІ Европейских игр наши корреспонденты расскажут, где жить и как не потеряться в Минске болельщику мультиспортивного форума. И еще как бесплатно попасть на церемонию открытия масштабных соревнований. Не пропустите сегодня в 21:50 на "Беларусь 1".
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