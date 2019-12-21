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Джиу-джитсу в Новополоцке популярен более 20 лет
Сразу несколько высоких наград новополоцкие спортсмены привезли с Кубка по боевому джиу-джитсу среди детей и молодежи, который проходил в Баку. В престижных соревнованиях участвовали представители России, Азербайджана, Грузии, Ирана и нашей страны. В Новополоцке этот вид единоборства популярен более 20 лет. Сейчас джиу-джитсу занимаются более 70 детей разного возраста. Марина Романовская посетила тренировку.
Денис и Евгений Яскевичи - братья-близнецы. Пять лет назад вместе пришли на тренировку, и с того времени джиу-джитсу стало частью повседневной жизни школьников. Недавно новополоцкие спортсмены вернулись с очередных соревнований. Евгений - с золотом, Денис - с серебром. В командном зачете команда заняла второе место.
История джиу-джитсу в Новополоцке началась с небольшого клуба более 20 лет назад. Сейчас тренировки проходят на двух площадках. Ставку в Новополоцке делают на развитие детского спорта. Владислав Усанин - официальный представитель Беларуси в Всемирной федерации джиу-джитсу. Его воспитанники открывают для себя стиль Хакутару.
В джиу-джитсу главное не сила, а ум. Это утверждение тренеры проносят через каждое занятие. Единоборство даже сравнивают с шахматами. Надо просчитывать каждый шаг. Только так можно рассчитывать на победу.
Тренеры говорят: борьба джиу-джитсу легко воспринимается детьми. Оптимальный возраст для начала посещения занятий - четыре года. Единоборство развивает и физически, и морально.
Федерация поддерживает тесную связь с пятнадцатью странами мира. Сейчас спортсмены готовятся к очередным турнирам, которые состоятся в Литве и Украине.
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